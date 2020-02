Google Stadia: i giochi gratis a marzo 2020

Google ha annunciato ufficialmente quali saranno i titoli che gli iscritti a Google Stadia Pro (fino a ora gli unici che possono accedere al servizio) potranno giocare in maniera del tutto gratuita a marzo 2020. In particolare, la tripletta di nuovi giochi è composta da SteamWorld Dig 2, SteamWorld Quest e Grid.

SteamWorld Dig 2

Per quanto riguarda SteamWorld Dig 2, è un videogioco di azione-avventura su piattaforma 2D sviluppato e pubblicato da Image & Form. È il quarto capitolo della serie di giochi SteamWorld e il sequel diretto di SteamWorld Dig del 2013.

SteamWorld Dig 2 mette i giocatori al controllo di Dorothy, un robot a vapore alla ricerca di Rusty, il protagonista del gioco precedente scomparso. Il gameplay prevede in gran parte l’esplorazione di una vasta miniera sotterranea, dove ci si imbatte in creature nemiche mentre e varie risorse preziose.

SteamWorld Quest

SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech fa parte sempre della stessa saga ma, a differenza degli altri, è un gioco di ruolo a turni.

SteamWorld Quest è un videogioco a scorrimento laterale ed è separato in piccole aree che il giocatore è incoraggiato a esplorare per ottenere tesori. Il giocatore può incontrare nemici e impegnarsi in battaglia. Gli attacchi vengono eseguiti raccogliendo schede perforate che i robot possono utilizzare per eseguire i programmi (un po’ com’era l’informatica negli anni 50′).

Grid

GRID è un gioco di corse automobilistiche molto adrenalinico e, nella sua versione per Google Stadia, include anche la modalità Endurance con gare multiplayer online che ospiteranno ben 40 piloti sullo stesso circuito.

Un terzetto di giochi abbastanza interessante che però, ripetiamo, essere limitato solo a coloro sono abbonati a Stadia Pro (9,99 euro al mese). Prima di lasciarvi, vi ricordiamo di dare un’occhiata i giochi che sono gratuiti nel mese di febbraio.

