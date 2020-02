I Samsung Galaxy S20 sono i primi a essere stati certificati “Fast Charger Certified”

Negli scorsi giorni sono emersi in rete alcuni test sulla ricarica rapida di Samsung Galaxy S20 Ultra, i cui risultati sono stati assolutamente strabilianti. Adesso abbiamo scoperto che l’intera serie Galaxy S20 è la prima a poter contare sulla certificazione di sicurezza “Fast Charger Certified” rilasciata dalla USB-IF.

Nei primi anni in cui la USB Type-C è stata usata regolarmente sui top di gamma, non vi erano delle regolamentazioni chiare e precise sui sistemi di ricarica (si era come nel Far West). Col tempo le aziende hanno sempre più implementato soluzioni proprietarie per la ricarica rapida mantenendo però il supporto allo standard USB-PD (USB Power Delivery).

Per quanto riguarda la certificazione di sicurezza “Fast Charger Certified”, il più grande vantaggio è il supporto PPS verificato (PPS, o alimentatore programmabile, è uno standard introdotto nelle specifiche della Power Delivery 3.0 che garantisce livelli di tensione più dinamici, piuttosto che PDO fissi, consentendo una gestione termica più efficiente).

La certificazione dei Samsung Galaxy S20 significa che i tre smartphone hanno soddisfatto l’interpretazione più rigorosa delle specifiche dello standard Power Delivery 3.0 e dovrebbero supportare senza problemi gli standard di ricarica rapida come il PPS.

Naturalmente, i numeri supportati da ciascun dispositivo variano ancora: il Galaxy S20 e l’S20+ possono arrivare a 25 W, mentre l’S20 Ultra può raggiungere i 45 W (anche se in tutti i casi il carica batteria fornito in confezione raggiunge massimo i 25W).

Precisiamo che mentre gli smartphone supportano questa certificazione, nessun carica batteria da parete al memento l’ha ricevuta, il che significa che per adesso coloro che pre-ordinano uno dei tre top di gamma Samsung saranno limitati a usare il carica batteria fornito in confezione se vogliono stare certi della sicurezza data dallo standard “Fast Charger Certified”.

