Pokémon GO non funziona più se rileva una recovery custom

Le recovery custom consentono di eseguire il flashing di ROM personalizzate, abilitare i permessi di root, eseguire backup completi del dispositivo ed eseguire altre funzioni. Mentre potrebbero teoricamente essere usati per imbrogliare, Pokémon Go ha deciso di andare all-in nel bloccare i giocatori nei cui smartphone vengono rilevate delle recovery custom, secondo alcuni rapporti su Reddit e Twitter.

Il controllo sembra essere stato aggiunto nel recente aggiornamento v0.167.0 e prevede la ricerca nella memoria interna del telefono di directory denominate “TWRP” (corrispondente alla recovery sviluppata da TeamWin) o “Fox” (la cartella della recovery sviluppata da OrangeFox).

È interessante notare che Pokémon Go non richiede nemmeno l’autorizzazione di archiviazione esterna per verificare la cartella TWRP. Kieron Quinn ha sottolineato su Twitter che il gioco sta probabilmente utilizzando un bug in Android che consente alle app di verificare se le directory sono presenti senza ottenere il permesso di archiviazione.

This is why we need scoped storage. And tons of developers still disagree and hate me for pointing this out.

Scoped Storage != access everything with Android’s broken and inefficient storage-access-framework. These 2 stuffs are 2 different topics. https://t.co/fGCp5xfOe9

— John Wu (@topjohnwu) February 17, 2020