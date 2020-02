Google Titan Security Key disponibili ufficialmente in Italia sul Google Store

Google sa benissimo quanto ampio sia il problema legato al phishing e al furto di informazioni online. È per questo che negli anni passati ha obbligato tutti i propri dipendenti a usare una chiave di sicurezza fisica per la 2FA (autenticazione a due fattori), ottenendo risultati incredibili. Nel 2018 questo impegno è stato portato anche sul mercato, con il rilascio delle Google Titan Security Key nei primi mercati. A distanza di due anni, queste chiavi di sicurezza sono disponibili ufficialmente anche in Italia.

L’utilizzo di una Google Titan Security Key ha l’obiettivo di sostituire sia l’uso della OTP inviate tramite SMS (ritenuto il metodo meno sicuro per la 2FA) che l’uso delle OTP generate da speciali applicazioni come Google Authenticator, Microsoft Authenticator o Authy. Di fatto, vanno a rafforzare ulteriormente la sicurezza dei propri account online.

Come un secondo lucchetto dopo la password, i token di sicurezza Titan aiutano a prevenire gli attacchi di phishing e proteggono i tuoi account online, incluso Gmail, da chiunque non debba avere accesso. I token di sicurezza Titan includono uno speciale firmware progettato da Google per verificare l’integrità del token e sono basati sugli standard aperti FIDO®, così puoi utilizzarli con un’ampia gamma di app e servizi. I token di sicurezza Titan sono compatibili con il programma di protezione avanzata, la più efficace soluzione di sicurezza di Google.

È bene precisare che le Google Titan Security Key non supportano lo standard FIDO2, per cui non possono essere utilizzate con LastPass.

Al di là di questo, si tratta di dispositivi pensati per migliorare sensibilmente la sicurezza dei propri account online e, dalle recensioni dei moltissimi acquirenti esteri, possiamo dire che svolgono un ottimo lavoro.

Nel caso foste interessati, le Google Titan Security Key sono disponibili a questo link in tre formati (tutti compatibili con Android, iOS, macOS e Windows) e nei seguenti prezzi: