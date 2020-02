Google GameSnacks è una collezione di giochi web pensati per gli smartphone meno potenti

Abbiamo appena finito di parlare di un aggiornamento molto atteso per l’app di Facebook Lite che rimaniamo in tema “software per smartphone meno potenti” comunicandovi che Google ha appena lanciato la nuova collezione di giochi web Google GameSnacks.

Google GameSnacks è un progetto della divisione sperimentale Area 120 di Google per creare giochi Web HTML5 che dovrebbero essere eseguiti su quasi tutti gli smartphone in maniera del tutto gratuita.

Secondo Google, un dispositivo con 1 GB di RAM e una connessione lenta (3G o 4G scadente) può necessitare più di 10 secondi per caricare anche un semplice gioco Web. Questo dato è importante dal memento che, secondo una ricerca legata al mondo dei videogiochi, le schermate di caricamento sono fra le cose che fanno perdere maggiormente l’interesse alle persone (si stima che un’attesa massima di 3 secondi sia il massimo prima che la maggior parte chiuda completamente il gioco).

È altrettanto importante dire tuttavia che, una volta caricato completamente, il gioco sarà fluido anche su dispositivi del genere. Area 120 ha collaborato con gli sviluppatori per velocizzare i giochi riducendo le dimensioni del contenuto HTML iniziale, comprimendo le risorse e caricando il contenuto solo quando è necessario.

Il risultato è una raccolta di giochi che si carica quasi all’istante anche sui dispositivi mobili più lenti. I giochi si basano principalmente su semplici meccaniche con un solo tocco e molti dei concetti saranno familiari.

Nel caso foste interessati a provare questi giochi, i titoli di Google GameSnacks sono disponibili sul sito ufficiale, raggiungibile attraverso questo link. Seppur siano stati pensati per gli smartphone Android, basandosi sullo standard HTML è chiaro che è possible usufruirne anche su iPhone, iPad e computer desktop.

