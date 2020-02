Samsung rilascia Android 10 e la OneUI 2 per i Galaxy A30 e A50s

Come capita spesso per gli aggiornamenti di sistema, i produttori dapprima li rilasciano per gli smartphone più costosi (tipicamente i top di gamma) e successivamente vanno a scendere col listino. L’esempio perfetto di ciò lo stiamo ritrovando con Samsung e il suo aggiornamento ad Android 10 e alla OneUI 2: dapprima l’ha rilasciato per i Galaxy S10 e ora sta allargando la cerchia con i Galaxy A30 e i Galaxy A50s.

L’aggiornamento per il Samsung Galaxy A30 ad Android 10 porta il numero di build A305FDDU4BTB3 e ha una dimensione di 1,4 GB, mentre l’aggiornamento di Galaxy A50s porta la versione software A507FNXXU3BTB.

L’aggiornamento include tutte le funzionalità Android standard come una modalità scura a livello di sistema, nuove gesture di navigazione, strumenti di benessere digitale migliorati con controllo genitori e altro ancora. Inoltre, gli utenti possono anche usufruire delle aggiunte specifiche fornite dalla One UI 2.0 come uno screen recorder integrato, un nuovo layout del pannello Impostazioni rapide, icone di sistema migliorate, colori di sistema migliorati, un’app fotocamera riprogettata e molto altro ancora.

Poiché si tratta di un rilascio graduale, è possibile che non sia stato ancora segnalato dal vostro smartphone. Saranno necessario almeno un paio di settimane per raggiungere tutti i dispositivi, quindi non preoccupatevi se non vedete ancora alcuna notifica di aggiornamento.

A questo punto ci aspettiamo che i prossimi nella lista dell’aggiornamento ad Android 10 e alla OneUI 2 siano Galaxy M40, Galaxy A50, Galaxy A70, Galaxy A70s, Galaxy Fold, Galaxy M30s e Galaxy Tab S6, solo per citarne solo alcuni.

Lanciato a febbraio del 2019, il Galaxy A30 è uno smartphone di fascia medio bassa di Samsung, dotato di display AMOLED da 6,4 pollici, SoC Exynos 7904, doppia fotocamera e batteria da 4.000 mAh. Il Galaxy A50s, d’altra parte, appartiene alla gamma di fascia medio-alta di Samsung. È stato annunciato a settembre dello scorso anno e racchiude un display Full HD+ da 6,4 pollici, SoC Exynos 9611, tripla telecamera posteriore e una batteria da 4.000 mAh con supporto di ricarica rapida. Entrambi i dispositivi sono stati lanciati con Android 9 Pie.

