Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro presentati ufficialmente

Quasi in contemporanea con il lancio della nuova serie Galaxy S20 di Samsung, anche Xiaomi ha tolto il velo sui nuovi top di gamma della prima metà del 2020. In particolare, stiamo parlando di Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro.

Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro – Schede tecniche

Xiaomi Mi 10

Dimensioni di 162,6 x 74,8 x 8,96 mm

Peso di 208 grammi

Display da 6,67 pollici AMOLED con risoluzione Full HD+ di 2340 x 1080 pixel, luminosità massima di 1120 nits e refresh rate a 90 Hz (griglia del touch a 180 Hz)

SoC Qualcomm Snapdragon 865 con modem Snapdragon X55 e supporto al 5G

SoC Qualcomm Snapdragon 865 con CPU Kryo 585 octa core (1 x 2.84 GHz + 3 x 2.42 GHz + 4 x 1.8 GHz), GPU Adreno 650 e modem Snapdragon X55 e supporto al 5G

Memoria RAM LPDDR5 da 8/12 GB

Memoria interna UFS 3.0 da 128/256 GB

Fotocamera anteriore

Fotocamera posteriore con: Sensore principale Samsung Bright da 108MP (pixel binnin a 27 MP) con dimensioni pari a 1/1,33″, stabilizzazione ottica ed elettronica dell’immagine (OIS e EIS) e scatti in formato HEIF Grandangolare 13 MP f/2.4, FoV 123″, 1.12 µm Macro 2 MP f/2.4, 1.75 µm Sensore per la profondità 2 MP f/2.4, 1.75 µm

Batteria da 4780 mAh con sistema di ricarica rapida cablata a 30W, ricarica wireless a 30W e ricarica wireless inversa a 10W

Sensore di impronte digitali sotto il display

Supporto per Hi-Res Audio con doppio speaker simmetrico

Connettività Dual SIM, WiFi 6 con antenne MU-MIMO 8×8, Bluetooth 5.1 (codec audio supportati AAC, LDAC, LHDC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive), GPS con supporto Galileo, Beidou e GLONASS

Sistema operativo Android 10 con MIUI 11

Xiaomi Mi 10 Pro

Dimensioni di 162,6 x 74,8 x 8,96 mm

Peso di 208 grammi

Display da 6,67 pollici AMOLED con risoluzione Full HD+ di 2340 x 1080 pixel, luminosità massima di 1120 nits, refresh rate a 90 Hz (griglia del touch a 180 Hz), gamma cromatica DCI-P3 del 100%, riproduzione cromatica JNCD < 0.55 e Delta E < 1.11

SoC Qualcomm Snapdragon 865 con CPU Kryo 585 octa core (1 x 2.84 GHz + 3 x 2.42 GHz + 4 x 1.8 GHz), GPU Adreno 650 e modem Snapdragon X55 e supporto al 5G

Memoria RAM LPDDR5 da 8/12 GB

Memoria interna UFS 3.0 da 256/512 GB

Fotocamera anteriore

Fotocamera posteriore: Sensore principale Samsung Bright da 108MP (pixel binnin a 27 MP) con dimensioni pari a 1/1,33″, stabilizzazione ottica ed elettronica dell’immagine (OIS e EIS) e scatti in formato HEIF Grandangolare 20 MP f/2.2, FoV 117°, lenti 6P Teleobiettivo ibrido 10X f/2.0, OIS, lenti 5P Ritratto 12 MP f/2.0, 1.4 µm, autofocus Dual PD

Batteria da 4500 mAh con sistema di ricarica rapida cablata a 50W ( 0-100% in 45 minuti), ricarica wireless a 30W e ricarica wireless inversa a 10W

Sensore di impronte digitali sotto il display

Supporto per Hi-Res Audio con doppio speaker simmetrico

Connettività USB Type-C, Dual SIM, WiFi 6 con antenne MU-MIMO 8×8, Bluetooth 5.1 (codec audio supportati AAC, LDAC, LHDC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive), GPS con supporto Galileo, Beidou e GLONASS

Sistema operativo Android 10 con MIUI 11

Prezzi e disponibilità

Lo Xiaomi Mi 10 sarà disponibile dal 18 febbraio col seguente listino:

8/128 GB: 3999 yuan ( 526€ )

) 8/256 GB: 4299 yuan ( 566€ )

) 12/256 GB: 4699 yuan (618€)

Il modello Pro invece sarà disponibile, sempre dal 18 febbraio, coi seguenti prezzi:

8/256 GB: 4999 yuan ( 658€ )

) 12/256 GB: 5499 yuan ( 724€ )

) 12/512 GB: 5999 yuan (790€)

Precisiamo che per adesso la presentazione è avvenuta solo per il mercato cinese mentre, per i modelli europei, si stava aspettando il MWC 2020. Tuttavia, come sicuramente saprete, la fiera è stata cancellata per il timore di diffondere ulteriormente l’epidemia di Coronavirus. Xiaomi ha comunicato che organizzerà un altro evento per la presentazione, senza però aggiungere nè il luogo nè la data.

