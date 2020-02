Samsung Galaxy Buds+ ufficiali: stesso design ma decisamente migliore autonomia

Insieme alla presentazione dei nuovi Samsung Galaxy S20, il colosso coreano ha tolto il velo anche sui nuovi auricolari true wireless Samsung Galaxy Buds+.

Come potete intuire dal nome, non si tratta di una vera e propria nuova generazione ma più di un miglioramento rispetto alla versione già in commercio da un anno.

L’estetica e le dimensioni sono rimaste invariate, il che rende ancora più impressionante l’enorme miglioria fatta con la batteria. L’autonomia dei due auricolari è di ben 11 ore (la capacità energetica è di 85 mAh) e, insieme al case di ricarica, i nuovi Buds+ offrono 22 ore in totale, con la ricarica rapida che ora offre un’ora di riproduzione con appena tre minuti.

Ogni auricolare è leggermente più pesante – 6,3 g contro 5,6 g – ma si spera che non li renderà meno confortevoli (tale giudizio lo potremo dare solo dopo averli provati).

Una nuova configurazione degli altoparlanti a due vie comprendente un woofer e un tweeter dovrebbe rappresentare un miglioramento della qualità audio e un microfono esterno aggiuntivo su ciascun auricolare dovrebbe migliorare la qualità delle chiamate, univo vero difetto del modello dell’anno scorso.

Anche la modalità ambientale che fa entrare il rumore esterno quando se ne ha è stata aggiornata, secondo Samsung. Sono supportati i codec AAC, SBC e il codec scalabile proprietario Samsung, ma non AptX o Aptx HD di Qualcomm.

Mentre si possono collegare i Galaxy Buds originali solo a un dispositivo alla volta, i Samsung Galaxy Buds+ offrono la compatibilità multi-dispositivo con la loro connessione Bluetooth 5.

Sui Samsung Galaxy Buds+ rimane invariata la classificazione IPX2 che consente agli auricolari di resistere agli schizzi di acqua e al sudore (non sono comunque impermeabili).

I controlli touch personalizzabili ritornano insieme a un nuovo collegamento più diretto a Spotify con un tocco e c’è ancora una porta USB-C per la ricarica. Tra l’altro, l’app Buds+ è ora disponibile anche per iOS.

Per quanto riguarda il prezzo e la disponibilità, sono acquistabili sin da oggi 12 febbraio al prezzo di 169 euro.

