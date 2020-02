Appassionati di horror? Provate il nuovo gioco Boris and the Dark Survival

Sul Play Store di Android è stato appena pubblicato il nuovo gioco Boris and the Dark Survival. Sviluppato da Joey Drew Studios, si tratta di un titolo horror che promette di spaventare a morte tutti coloro che giocano.

Gioca nei panni di Boris il lupo, il compagno di cartoni animati di Bendy, mentre dai la caccia in tutto lo studio dei cartoni animati abbandonato per le provviste di cui Boris ha bisogno per andare avanti. Non sei solo! Il mostruoso Ink Demon ti insegue ad ogni turno. Fai attenzione al suono del suo cuore pulsante mentre si insinua da dietro e ti cattura nel suo sguardo congelante. Nessun posto è sicuro. Eppure i segreti aspettano quelli abbastanza avventurosi da cercarli.

Fra le caratteristiche particolari di questo gioco troviamo:

Supera il Demone Inchiostro o diventa la sua prossima vittima.

Cerca i rifornimenti e mantieniti in movimento.

Osserva attentamente la tua resistenza e smetti di mangiare ogni possibilità che ottieni.

Scopri sbloccabili nascosti nascosti nell’ombra.

Scopri di più sull’oscuro retroscena di Joey Drew Studios.

Boris and the Dark Survival è disponibile sul Play Store al prezzo di 0,79 euro. Trattandosi di un gioco a pagamento, non è presente alcun acquisto in-app interno e nessuna forma di pubblicità. Ciò permette di godersi al meglio il titolo senza essere disturbati ogni 2 minuti dagli annunci.

Nel caso foste interessati all’acquisto del gioco, vi basterà cliccare sul seguente link che vi riporterà direttamente sulla pagina dedicata del Play Store:

Boris and the Dark Survival | Link

