Top 5 Settimana 6 2020: i migliori articoli di Androidblog

Iniziamo la carrellata della Top 5 Settimana 6 2020 parlando di Motorola. Lenovo e Motorola, infatti, non hanno aspettato il MWC 2020 ma hanno voluto anticipare i tempi annunciando ufficialmente i nuovi smartphone di fascia medio bassa Moto G8 Stylus e Moto G8 Power. Purtroppo non avremo a che fare con un Galaxy Note economico perché il pennino in dotazione non è di certo un accessorio dotato delle stesse funzioni della S Pen di Samsung ma permette comunque di usufruire di una UI personalizzata specificamente per esso (ed ha un prezzo decisamente inferiore).

Dopo essersi staccata da Xiaomi ed essere diventata un’azienda indipendente, POCO ha annunciato il suo primo smartphone dopo questa transizione. Si tratta del POCO X2 e, sinceramente, di indipendente ha veramente poco dato che questo smartphone non è altro che la versione pensata per il mercato indiano e quello internazionale del Redmi K30 4G.

A differenza di Motorola e Poco, Oppo attende il MWC 2020 per la presentazione del suo nuovo flagship che avrà a bordo il processore Qualcomm Snapdragon 865 e un display Amoled 2K a 120 Hz.

Il Samsung Galaxy S2 si sta dimostrando ancora una volta lo smartphone Android più longevo di sempre. Nonostante gli aggiornamenti ufficiali siano terminati ormai da un bel pezzo, la community di sviluppatori di terze parti ha preso a cuore questo modello, tanto che in settimana è stata rilasciata una Custom ROM basata sul codice AOSP di Android 10.

Chiudiamo la carrellata della Top 5 Settimana 6 2020 con alcune novità che troveremo su Android 11.

