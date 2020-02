Moto G8 Stylus e Moto G8 Power ufficiali: specifiche e prezzi

Non aspettando il MWC 2020 ma volendo anticipare i tempi, Lenovo e Motorola hanno annunciato ufficialmente i nuovi smartphone di fascia medio bassa Moto G8 Stylus e Moto G8 Power.

La novità più interessante sicuramente la ritroviamo su Moto G8 Stylus visto che, oltre al Galaxy Note di Samsung, è l’unico altro smartphone ad avere un pennino integrato. Non si tratta certo di un accessorio dotato delle stesse funzioni della S Pen di Samsung ma permette comunque di usufruire di una UI personalizzata specificamente per esso (ed ha un prezzo decisamente inferiore).

Per quanto riguarda il Moto G8 Power, ci ritroviamo di fronte praticamente lo stesso smartphone con l’eccezione della stylus ma con la presenza di una batteria più capiente. Tra l’altro, dovrebbe essere anche l’unico dei due ad arrivare sul mercato italiano.

Schede tecniche

Moto G8 Stylus

Display: 6,4″ 1.080 x 2.400 pixel (LCD Full HD+ 20:9)

6,4″ 1.080 x 2.400 pixel (LCD Full HD+ 20:9) SoC: Qualcomm Snapdragon 665

Qualcomm Snapdragon 665 Memoria interna : 4 GB RAM / 128 GB

: 4 GB RAM / 128 GB Fotocamere posteriori: Principale: 48 MP (f/1.7, 1.12μm) Grandangolare: 16 MP (f/2.2, 1.12μm) 118° ultra-wide angle Macro: 2MP (f/2.2, 1.75μm)

Fotocamera frontale: 16 MP (f/2.0, 1μ)

16 MP (f/2.0, 1μ) Batteria: 4.000 mAh

4.000 mAh Dimensioni: 159,85 × 75,84 × 9,63 mm

159,85 × 75,84 × 9,63 mm Peso : 199 grammi

: 199 grammi Sistema operativo : Android 10

: Android 10 Extra: Sensore di impronte digitali, audio frontale stereo Dolby, rivestimento anti-spruzzi

Moto G8 Power

Display: 6,4″ 1.080 x 2.400 pixel (LCD Full HD+ 20:9)

6,4″ 1.080 x 2.400 pixel (LCD Full HD+ 20:9) SoC: Qualcomm Snapdragon 665

Qualcomm Snapdragon 665 Memoria interna : 4 GB RAM / 64 GB

: 4 GB RAM / 64 GB Fotocamere posteriori: Principale: 16 MP (f/1.7, 1.12μm) Grandangolare: 8 MP (f/2.2, 1.12μm) 118° ultra-wide angle Macro: 2MP (f/2.2, 1.75μm)

Fotocamera frontale: 16 MP (f/2.0, 1μ)

16 MP (f/2.0, 1μ) Batteria: 5.000 mAh

5.000 mAh Dimensioni: 159,85 × 75,84 × 9,63 mm

159,85 × 75,84 × 9,63 mm Peso : 199 grammi

: 199 grammi Sistema operativo : Android 10

: Android 10 Extra: Sensore di impronte digitali, audio frontale stereo Dolby, rivestimento anti-spruzzi

Disponibilità e prezzi

Come detto, solo uno dei due è destinato al mercato italiano. In particolare, Moto G8 Power è disponibile in Italia da oggi al prezzo di 249,99€. Rimaniamo comunque in attesa di maggiori informazioni circa il possibile arrivo della versione col pennino.

