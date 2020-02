Google Maps su Android Auto mostra ora i limiti di velocità

Gli sviluppatori di Google sono sempre soliti testare nuove funzioni sulle loro applicazioni per verificare se è possible migliorarle e in che modo. Una delle richieste che da sempre sono state fatte relativamente a Google Maps è il mostrare sia la velocità corrente che i limiti di velocità delle strade. Seppur tale funzione sia arrivata ormai diversi mesi fa, non ve n’è alcuna presenza nella versione di Android Auto, o almeno non ve n’è stata fino a ora.

Dopo aver aggiunto l’opzione per disabilitare i suoni di notifica, Google ha aggiornato senza riferire nulla l’applicazione di Google Maps aggiungendo un’altra funzionalità utile ad Android Auto. Sembra che molti utenti abbiano notato che i limiti di velocità vengono ora visualizzati in Android Auto quando utilizzano Google Maps per la navigazione.

Come detto, non è una novità assoluta per gli utenti di Google Maps, ma queste icone per il limite di velocità delle strade non sono state visualizzate in Android Auto fino a poco tempo fa. Come riportato da alcuni utenti di Android Auto su Reddit, nell’angolo in basso a destra della mappa dovrebbero apparire nuove icone dei limiti di velocità.

Il modo in cui Android Auto implementa nuove funzionalità e miglioramenti è molto strano, quindi è difficile dire quando e dove verranno mostrati i limiti di velocità per tutti. Una cosa è chiara, tuttavia, Google ha avviato un’implementazione più ampia di questa funzione, il che significa che alla fine arriverà per tutti.

