Google Stadia arricchisce il suo catalogo con Monster Energy Supercross 3

Amanti del motocross preparatevi: lo stesso giorno dell’esordio ufficiale del servizio GeForce NOW di Nvidia, sul servizio di Google Stadia è disponibile ufficialmente il nuovo titolo Monster Energy Supercross 3. Si tratta di un gioco interamente dedicato alle corse da motocross che ormai è arrivato alla terza generazione.

Il trailer qui sopra dovrebbe farvi dare una rapida occhiata a cosa aspettarsi da Monster Energy Supercross 3. Come potete vedere, questo è un gioco di corse di motocross che include una sezione interamente dedicata al multiplayer online e al gioco cooperativo. C’è anche una sezione dedicata alla progettazione di piste, così che sia possible gareggiare sui percorsi creati in prima persona.

Insomma, tutte le funzioni basi per un gioco dedicato alle corse di cui però la critica non va entusiasta. Ad ogni modo, il titolo è già disponibile all’acquisto su Google Stadia al costo di 59,99 euro che, stranamente, è 10 euro in più rispetto alla versione disponibile su Steam.

Joker arriva su Mortal Kombat 11

Google ha anche annunciato che Joker, il personaggio reso famoso dapprima perché è il principale antagonista di Batman e poi per lo splenduido film candidato all’Oscar, è disponibile su Mortal Kombat 11 e, ovviamente, porta con sé alcune mosse distintive.

Nel caso doveste già possedere il Mortal Kombat 11 Kombat Pack (attualmente in vendita a 16,00 euro), allora dovreste essere in grado di usare sin da subito Joker. In caso contrario, potete acquistare il personaggio di Joker per 5,99 euro dallo Stadia Store.

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che di dare un’occhiata ai giochi gratuiti disponibili per gli abbonati a Stadia Pro (chi ha acquistato la Founder’s Edition o la Premiere Edition) nel mese di febbraio 2020.

