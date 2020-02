Top 5 Settimana 5 2020: i migliori articoli di Androidblog

Eccoci arrivati al nostro consueto appuntamento domenicale con la rubrica Top 5 Settimana 5 2020.

Iniziamo la carrellata della Top 5 Settimana 5 2020 parlando di Huawei. La società cinese si è ritrovata nel bel mezzo della guerra commerciale USA / Cina ed è stata tagliata fuori dalle app e dai servizi di Google da oltre sei mesi. Ciò ha costretto la società a creare rapidamente una variante Android senza Google per garantire la spedizione di smartphone come Mate 30 Pro. Ma l’azienda sembra voler fare di necessità virtù perché questa situazione potrebbe incentivare lo sviluppo di un proprio ecosistema indipendente dal mondo Google.

Dopo essersi affermata come la principale aziende nel 2019 per quanto riguarda la vendita di smartphone 5G, Samsung ha voluto fare il bis diventando la prima a lanciare un tablet 5G. In particolare, ci riferiamo all’appena annunciato Samsung Galaxy Tab S6 5G.

Un po’ come avviene con tutti gli smartphone più attesi sul mercato, anche il Samsung Galaxy Z Flip è stato protagonista di un numero estremamente elevato di leak e informazioni ufficiose fatte trapelare in rete. Ecco come dovrebbe essere il nuovo foldable di casa Samsung.

Samsung non è certamente il produttore più veloce quando si tratta di mantenere aggiornati i propri smartphone. Se siete stufi di aspettare il rilascio dell’update ufficiale sui vostri Galaxy S8 e Note 8, potete tentare la strada del modding.

Chiudiamo la carrellata della Top 5 Settimana 5 2020 con il lancio di un nuovo social network desideroso di sfidare TikTok.

Ed anche per questa settimana è tutto. Appuntamento a domenica prossima con la rubrica Top 5 Settimana 6 2020.