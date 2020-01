La versione classica di Disgaea 1 arriva sul Play Store

La software house Nippon Ichi Software ha rilasciato sul Play Store una versione adattata per il touch del classico gioco RPG Disgaea: Hour of Darkness. Il nome del gioco sul Play Store è Disgaea 1 Complete ed è disponibile al costo di ben 36,99 euro.

Per chi non lo sapesse (Wikipedia):

Disgaea è una serie di videogiochi di ruolo creata nel 2003 da Nippon Ichi Software. A maggio 2017 i titoli della serie hanno venduto 3 milioni di copie.

Il primo videogioco della serie, Disgaea: Hour of Darkness, è stato distribuito per PlayStation 2 ed in seguito ripubblicato per PlayStation Portable, Nintendo DS, Microsoft Windows e Nintendo Switch. Dal gioco è stato inoltre tratto l’anime Makai Senki Disgaea.