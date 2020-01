Nvidia Shield TV si aggiorna alla Shield Experience 8.0.2

Gli sviluppatori di Nvidia hanno rilasciato un nuovo aggiornamento per quanto riguarda la Nvidia Shield TV (sia nella versione 2015 che in quella 2017 e 2019) portando la così detta Shield Experience alla versione 8.0.2. Purtroppo non si tratta dell’aggiornamento ad Android 10 ma va comunque a migliorare l’esperienza utente aggiungendo alcune funzioni interessanti.

Innanzi tutto l’aggiornamento rende compatibile le prime due generazioni di Nvidia Shield TV con il nuovo Shield Remote annunciato insieme alla versione 2019 e dotato (finalmente) di una forma molta più ergonomica rispetto al telecomando originale.

Il changelog completo dell’aggiornamento alla Shield Experience 8.0.2 è il seguente:

Supporto al nuovo Remote Controller

Streaming gratuito di film e programmi TV su PLEX: guarda programmi TV e film classici come Rain Man, The Terminator, The Usual Suspects e Raging Bull con meno interruzioni commerciali rispetto ad altri servizi di streaming gratuiti.

BET+ è ora disponibile SHIELD: BET+ è un servizio di streaming in abbonamento premium con oltre 1.000 ore dei tuoi film e programmi TV preferiti come First Wives Club, Bigger, Martin e Meet the Browns.

Nuovi giochi: Jack Box Party Pack 6: è il Party Pack più selvaggio di sempre, con cinque nuovi giochi esilaranti tra cui Trivia Murder Party, Dictionarium, Push the Button, Joke Boat e altro! ASPHALT 9: mettiti in marcia e affronta i migliori e più impavidi professionisti del mondo per diventare il prossimo Asphalt Legend, dai creatori di Asphalt 8: Airborne. Brick Breaker: questo è un gioco di brick breaker classico gratuito e avvincente con centinaia di livelli avvincenti e una varietà di oggetti. [GeForce NOW] Cuisine Royale: prendi parte a questo gioco Battle Royale gratuito di guerra con il sistema più onesto di sempre. [GeForce NOW] DARKSIDERS: GENESIS: dai un’occhiata al mondo di DARKSIDERS prima degli eventi del gioco originale. [GeForce NOW] Consegnaci la luna: Fortuna: questo + un thriller fantascientifico ambientato in un apocalittico prossimo futuro in cui le risorse naturali della Terra sono esaurite. [GeForce NOW] Invector AVICII: vola attraverso le melodie vocali, spazzane via ogni dissolvenza e allega ogni battito in 25 dei più grandi successi di AVICII.

Altre migliorie: Aggiunge il supporto per il nuovo controller XBOX Elite 2. Aggiunge il supporto per DAC USB Sanscrit. L’app DVR Canali ora può archiviare contenuti registrati sul NAS



