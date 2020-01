Google I/O 2020 si terrà il 12 – 14 maggio

Ogni anno Google è solita pubblicare un indovinello molto intrigante la cui risposta è la data di svolgimento dell’evento annuale Google I/O. In queste ore è stata la volta dell’indovinello legato al Google I/O 2020.

L’anno scorso, Till Kottmann, uno degli sviluppatori dietro al famoso Lawnchair Launcher, ha risolto il puzzle a tempo di record eludendolo del tutto. Quest’anno Google sta modificando un po’ la formula, trasformando l’indovinello in uno sforzo collaborativo forzato all’interno di un puzzle / gioco altamente tecnico.

La rete satellitare intergalattica che alimenta questa scheda di segnale è inattiva. Solo lavorando collettivamente ripristineremo il segnale per rivelare un messaggio speciale che tutta la galassia può vedere. Possiamo contare su di te?

La risposta all’indovinello è stata già svelata (come potete leggere anche dal nostro titolo) ma, nel caso voleste cimentarvi lo stesso su di esso, vi basterà cliccare su questo link.

Il Google I/O 2020 dunque si terrà in una tre giorni dal 12 al 14 maggio, con l’evento principale che si terrà il primo giorno (dove ci aspettiamo la presentazione di Android R e dei nuovi Pixel 4a).

Molto probabilmente l’evento si svolgerà, come al solito, presso lo Shoreline Amphitheatre di Mountain View, non lontano dal quartier generale di Google e dalla solita sede per l’I/O di Google, ma è possibile che quest’anno sia cambiato. Quest’indovinello ha svelato la data ma non è stato di grande aiuto per determinare la posizione.

La prevendita dei biglietti non è stata ancora aperta ma, se sarà come negli scorsi anni, i prezzi saranno senza dubbio superiori ai 1000 dollari. Fortunatamente Google trasmetterà tutto in diretta streaming su YouTube.

