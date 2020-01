Microsoft rilascia una preview dell’SDK per il suo Surface Duo

L’anno scorso Microsoft ha svelato in anteprima due imminenti dispositivi a doppio schermo: Surface Duo basato su Android e Surface Neo con Windows 10X. Oggi la società ha rilasciato un’anteprima dell’SDK per Surface Duo, in modo che gli sviluppatori possano iniziare a lavorare su app che sfruttano entrambi i display.

Poiché il Surface Duo eseguirà Android con tutte le consuete app e i servizi Google (il CEO di Microsoft lo sta già usando), lo sviluppo di app non sarà molto diverso dalla creazione di una tipica app Android. Tuttavia, Microsoft offre delle API Java native per accedere al sensore della cerniera, le API DisplayMask e altre funzionalità del dispositivo. Oltre all’SDK, la società avrà anche un’immagine di Surface Duo progettata per l’emulatore in Android Studio, quindi gli sviluppatori non dovranno utilizzare strumenti speciali solo per testare le app Duo.

“La tua app per impostazione predefinita occuperà una singola schermata“, ha scritto Microsoft in un post sul blog, “ma gli utenti possono estendere l’app per coprire entrambe le schermate quando il dispositivo si trova in un layout con doppio schermo esteso“. Microsoft sta inoltre lavorando per stabilire nuove API Web per dispositivi a doppio schermo, quindi le PWA (Progressive Web Apps) si adatteranno perfettamente alla configurazione del Surface Duo (e immaginiamo anche degli altri smartphone con display flessibile). “Prevediamo di fornire presto un’implementazione sperimentale di queste funzionalità nelle versioni di anteprima del browser Edge“, ha affermato Microsoft sul post del blog.

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che Microsoft ha annunciato che sia il Surface Duo con Android che il Surface Neo con Windows 10X dovrebbero essere disponibili sul mercato per le vacanze natalizie del 2020, anche se non ha specificato alcun prezzo.

Via Fonte