WhatsApp supera i 5 miliardi di download sul Play Store

Solamente una manciata di applicazioni Android hanno raggiunto il traguardo dei 5 miliardi di download. In realtà, solo un’app che non appartenga a Google (e quindi che viene pre-installata su tutti i nuovi smartphone) ha superato tale traguardo. Stiamo parlando di Facebook che, nelle scorse ore, è stata raggiunta anche da WhatsApp.

WhatsApp dunque è la seconda app non Google a raggiungere i 5 miliardi di download. Considerando che si tratta del principale servizio di messaggistica istantanea basata sui internet non ci stupiamo affatto: secondo gli ultimi dati, WhatsApp può contare su ben 1,5 miliardi di utenti attivi ogni giorno.

È bene precisare che, come con le app Google, anche Facebook e WhatsApp vengono pre-installate da diversi produttori di smartphone (si tratta di un modo per abbassare il costo finale, visto che gli sviluppatori “pagano” per essere già presente sugli smartphone).

La popolarità dell’app in questione deriva non solo dalla possibilità di chattare con chiunque nel mondo ma anche dall’accedere anche alle chiamate e alle videochiamate VoIP, andando in diretta competizione con Skype, Zoom e altri player che hanno sviluppato tutto il loro business su tali funzioni.

Nel caso foste fra i pochi che non utilizzano ancora WhatsApp (in Europa e in Africa è il servizio più usato ma negli USA e in Asia arranca ancora) e voleste procedere al download dell’app dal Play Store, vi basterà cliccare sul nostro link sottostante che vi riporterà direttamente sulla pagina dedicata del Play Store.

WhatsApp | Download

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che uno degli ultimi aggiornamenti rilasciati nel 2019 assicura una privacy migliore e che nel 2020 sono attesi altri miglioramenti molto interessanti.

VIA