Android 10 in rilascio per LG V50 ThinQ

Era il mese di dicembre 2018 quando LG iniziò i primi beta test legati all’aggiornamento ad Android 10 sia per LG G8 che per LG V50 ThinQ. Ebbene, a distanza di un mese e mezzo, gli sviluppatori del colosso coreano hanno iniziato a rilasciare l’aggiornamento stabile ad Android 10 per il top di gamma LG V50 ThinQ.

Wow, I wasn’t expecting Android 10 for the V50 for another 3 months. pic.twitter.com/BvfyZSF8ne — Max Weinbach (@MaxWinebach) January 16, 2020

Come potete notare dal tweet, per il memento stanno venendo coinvolti solo gli LG V50 ThinQ della Corea del Sud (di solito è stata sempre la regione che ha ricevuto per prima gli aggiornamenti) anche se non dovrebbe passare molto affinché gli sviluppatori estendano l’aggiornamento OTA anche all’Europa.

Alcuni utenti al di fuori della Corea del Sud su Reddit hanno segnalato che il loro modello ha ricevuto l’aggiornamento ad Android 10, anche se attraverso il canale beta.

Oltre alle novità tipiche di Android 10, fra cui il supporto nativo a una Dark Mode a livello di sistema, un sistema di navigazione a gesture, il supporto alle finestre pop-up e un sistema di gestione dei permessi del tutto nuovo e maggiormente rivolto alla privacy degli utenti, l’aggiornamento OTA include anche le patch di sicurezza di dicembre 2019 (non le ultimissime ma comunque piuttosto aggiornate).

In attesa di avere maggiori informazioni sull’aggiornamento OTA ad Android 10 per gli LG V50 ThinQ venduti in Europa, vi vogliamo ricordare di dare un’occhiata alla nostra recensione dello smartphone dove abbiamo analizzando a fondo i molti suoi pregi e anche i pochi difetti presenti.

