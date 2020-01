Sony sarà presente al MWC 2020: nuovo Xperia top di gamma in rampa di lancio

Il Consumer Electronics Show di Las Vegas ha chiuso i battenti meno di una settimana fa e abbiamo già la prima conferma da parte di un’importante azienda di tecnologia della sua presenza alla seconda grande fiera del settore in ordine cronologico dell’anno. Stiamo parlando di Sony che sarà presente al Mobile World Congress (MWC) 2020 di Barcellona con una conferenza di presentazione il 24 febbraio.

A differenza di altre aziende che anticiperanno le loro presentazioni, Sony ha deciso di farla il primo giorno di apertura della fiera. L’evento si terrà lunedì mattina alle 8:30 CET.

Basandoci sulla storia recente, nonché su voci e indiscrezioni ancora più recenti, possiamo prevedere con un livello relativamente elevato di fiducia che Sony porterà un nuovo top di gamma Xperia al MWC 2020. Questo dovrebbe seguire le orme di Xperia 1 e Xperia 5, che hanno visto la luce del giorno rispettivamente a febbraio e settembre 2019 e potrebbe portare il marchio Xperia 5 Plus.

Trapelato in tutto il suo splendore proprio la scorsa settimana, il Sony Xperia 5 Plus non ha notch o buchi nel suo enorme display da 6,6 pollici, optando invece per un look pulito ed elegante con lo stesso formato extra-alto 21:9 dei suoi predecessori, così come per cornici sottili che sono comunque abbastanza spesse da ospitare altoparlanti stereo.

Certo, potrebbe essere un po’ troppo tardi per un design rinnovato con il giusto numero di novità per raddrizzare quella che in molti considerano “una nave che sta lentamente affondando” ormai da diversi anni. Lo diciamo ogni volta con Sony ma forse questo potrebbe essere il timido inizio di una bella rinascita.

VIA