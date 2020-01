Space Grunts 2: nuovo titolo di carte a tema spaziale

Gli sviluppatori di OrangePixel hanno appena rilasciato sul Play Store di Android il nuovo gioco Space Grunts 2. Si tratta del secondo capitolo della serie che, rispetto alla versione originale, introduce una nuova meccanica di gioco a turni basata sulle carte.

Come potete vedere nel trailer qui sopra, Space Grunts 2 mescola il gameplay frenetico del titolo originale con una nuova meccanica di battaglie con le carte. Ciò significa che si dovrà sfruttare il nuovo sistema di costruzione del mazzo di carte raccogliendo oggetti sulla mappa.

Una cosa molto interessante è che, proprio come il titolo originale, tutti i livelli sono generati proceduralmente (nessun livello è identico se giocato più volte), creando un buon livello di rigiocabilità. Oltre a ciò, gli sviluppatori hanno inserito anche altri eventi casuali (come la caduta di comete o lo scoppio di fuochi spontanei) che dovrebbero mantenere le cose interessanti la seconda e le successive volte che lo si rigioca.

A differenza però della maggior parte dei titoli che arrivano in maniera freemium, Space Grunts 2 è stato pubblicato sul Play Store con un prezzo di 4,89 euro. Segnaliamo comunque l’assenza totale di pubblicità o acquisti in-app.

