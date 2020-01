Mediatek lancia i nuovi Helio G70 e Helio G70T: SoC medi di gamma per smartphone da gaming

Dopo essersi concentrata sulla fascia alta e su quella medio alta con i due SoC Dimensity 1000 e Dimensity 800, MediaTek ha volto la sua attenzione alla fascia media lanciando i nuovi chipset Helio G70 e Helio G70T realizzati per essere integrati su smartphone da gaming.

Rispetto all’Helio G90T (presente su Redmi Note 8 Pro), è chiaro che alcune cose sono state smussate qua e là, il che è indicato anche dal numero più basso nel suo nome. I suoi core principali sono Cortex-A75 anziché Cortex-A76 e hanno un clock fino a 2,0 GHz. I core Cortex-A55 più efficienti rimangono gli stessi, tuttavia sono stati depotenziati fino a 1,7 GHz invece del clock da 2,0 GHz dell’Helio G90T. L’impostazione octa-core rimane identica.

Sebbene il sito Web di MediaTek non lo chiarisca, Helio G70T è probabilmente prodotto con lo stesso processo FinFET a 12 nm della sua controparte di fascia medio alta. Il SoC include anche la tecnologia HyperEngine di MediaTek che ha lo scopo di migliorare le prestazioni di gioco.

MediaTek Helio G70T offre anche supporto per fotocamere fino a 48 MP e display 1080p (altre caratteristiche inferiori rispetto alla controparte Helio G90T). Inoltre, non offre supporto per il 5G, anche se per essere onesti, probabilmente al momento tale caratteristica è limitata ai chipset Dimensity di MediaTek.

Nel complesso, tuttavia, non sembra molto diverso dall’Helio G90T, con solo alcuni punti resi meno potenti. Vedremo le differenze nel mondo reale quando i dispositivi con questo processore saranno ufficialmente rilasciati. A proposito di potenza, ci aspettiamo che fornisca prestazioni simili agli ultimi SoC Snapdragon 6xx di Qualcomm o, al massimo, allo Snapdragon 710.

