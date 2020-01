Microsoft Surface Duo intravisto fra le mani si Satya Nadella

Lo scorso 2 ottobre Microsoft mostrò in anteprima due nuove tipologie di dispositivi che arriveranno sul mercato nel periodo natalizio del 2020: stiamo parlando del Surface Duo e del Surface Neo, entrambi caratterizzati da due schermi divisi da una cerniera in grado di piegarsi a 360°. Mentre il Surface Neo utilizzerà Windows 10X (una versione speciale destinata ai laptop flessibili e con doppio schermo), il Microsoft Surface Duo userà Android.

A proposito del Microsoft Surface Duo, di recente è stato immortalato in una foto dal vivo mentre veniva utilizzato dal CEO dell’azienda Satya Nadella. Probabilmente l’amministratore delegato di Microsoft si è offerto di essere uno dei primi beta tester per dare consigli e feedback agli sviluppatori e agli ingegneri hardware su cosa va bene e cosa potrebbe essere migliorato.

Nonostante il Microsoft Surface Duo userà il sistema operativo Android, da quanto abbiamo appreso vi sarà anche una skin fortemente personalizzata da Microsoft. L’azienda ha anche lavorato a stretto contatto con Google per far sì che tutte le app Google siano ottimizzate per l’esperienza dual screen.

Per quanto riguarda il design, al memento sappiamo solo della presenza di due display da 5,6 pollici e di una porta USB Type-C appena visibile e in posizione decentrata su una delle due metà pieghevoli, insieme a una coppia di ritagli sul bordo della scocca in cui il vetro incontra il metallo (possibilmente i fori per gli speaker).

Apparentemente la versione mostrata all’evento del 2 ottobre è dotata di un SoC Qualcomm Snapdragon 855 (come probabilmente quella mostrata dalla foto) ma non dovrebbero esserci problemi nell’adottare la versione successiva, lo Snapdragon 865, vista l’uscita a fine 2020.

