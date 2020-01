Samsung Galaxy S20+ 5G: le prime foto dal vivo leaked confermano nome, design e fotocamere

Nonostante ne parliamo ormai da diverse settimane, solo adesso le prime immagini reali della prossima serie Galaxy S20 di Samsung sono state pubblicate in rete. Oltre a confermare il layout della fotocamera (anche se in una configurazione leggermente diversa rispetto alle indiscrezioni precedenti), queste foto confermano anche che Samsung ha intenzione di saltare un sacco di numeri con i suoi prossimi flagship, visto che la serie sarà chiamata “Galaxy S20”. In particolare, quelle mostrate sono le foto di Samsung Galaxy S20+ 5G.

Le immagini sono state fornite alla redazione di XDA da una fonte anonima ma corrispondono e confermano i dettagli rivelati nelle precedenti informazioni leaked basate sui progetti CAD, mostrandoci il design generale del più grande modello della serie.

Come previsto, il Samsung Galaxy S20+ 5G sarà caratterizzato da un display con foro centrale che ospita la fotocamera anteriore. Non lo possiamo affermare con certezza ma sembra anche che potrebbe anche avere dei bordi del display meno curvi rispetto ad altri recenti modelli Galaxy S. Non è inoltre presente alcun pulsante Bixby visibile su questo smartphone, a conferma di indiscrezioni precedenti.

Sul retro vediamo quattro fotocamere, un flash a LED e quello che sembra un buco del microfono, tutti disposti in una griglia su una sezione rettangolare. XDA ritiene che le fotocamere includano un grande sensore primario da 12 MP (con pixel grandi 1,8 micron), abbinato a una fotocamera con obiettivo ultra grandangolare e una con teleobiettivo, oltre che a un quarto sensore che si ipotizza possa essere dedicato esclusivamente alle macro.

Per scoprire tutta la verità sul Samsung Galaxy S20+ 5G e su tutti gli altri modelli della serie dovremo attendere fino all’11 febbraio, giorno della presentazione ufficiale (in contemporanea al nuovo smartphone flessibile).

