Il prossimo smartphone flessibile a conchiglia di Samsung potrebbe chiamarsi Galaxy Bloom

Con il Samsung Galaxy Fold, il colosso coreano ha dato il via alla tanto attesa rivoluzione in ambito smartphone legata ai display flessibili. Nonostante le vendite non sono state ottime (si stimano circa 400.000 unità vendute), per Samsung si è trattato comunque di un ottimo risultato finanziario (ogni unità venduta a 2500 euro). La seconda generazione di smartphone flessibile di Samsung verrà presentata il prossimo 11 febbraio insieme alla serie Galaxy S20: tuttavia, trattandosi di un form factor differente rispetto al Galaxy Fold, il nome commerciale potrebbe essere Samsung Galaxy Bloom.

Mentre Samsung non ha mostrato il dispositivo alla fiera del CES 2020 (apparentemente nemmeno a porte chiuse), alcuni dirigenti dell’azienda hanno rivelato che il dispositivo potrebbe non essere chiamato Galaxy Fold 2 dopo tutto. Secondo un recente rapporto di un media coreano, Samsung ha tenuto riunioni segrete con i partner di telecomunicazioni durante l’evento e coloro che hanno partecipato hanno avuto una rapida occhiata ai dispositivi in ​​arrivo.

Il rapporto rivela anche che DJ Koh, a capo della divisione mobile dell’azienda, ha confermato i nomi di due top di gamma in arrivo. Koh ha rivelato che la prossima serie Samsung Galaxy S11 sarà, in effetti, chiamata Samsung Galaxy S20. Proprio come l’anno scorso, Samsung rilascerà tre dispositivi come parte della serie: Galaxy S20, Galaxy S20 Plus e Galaxy S20 Ultra. Ciò è in linea con le precedenti indiscrezioni di noti leaksters @IceUniverse e @MMDDJ.

Inoltre, Koh ha anche rivelato il nome del nuovo smartphone pieghevole a conchiglia che abbiamo precedentemente definito Galaxy Fold 2. Il dispositivo si presumibilmente si chiamerà Samsung Galaxy Bloom, ma non abbiamo alcuna informazione in merito alla modifica del nome.

A nostro avviso, la serie Galaxy Fold si concentrerà solamente sugli smartphone flessibili che si trasformano in tablet, mentre il modello atteso a febbraio adotterà un design a conchiglia come quello del Moto Razr.

