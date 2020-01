Samsung lancia il nuovo smartphone rugged Galaxy XCover Pro con batteria removibile

Senza alcun particolare evento, Samsung ha annunciato il lancio del nuovo Samsung Galaxy XCover Pro. Si tratta non solo del primo smartphone a essere stato annunciato nel 2020 (dopo i Galaxy S10 Lite e Note 10 Lite che sono stati gli ultimi del 2019) ma anche del primo modello rugged con batteria removibile da tanto tempo.

Il Galaxy XCover Pro ha ottenuto la certificazione IP69 per la resistenza all’acqua e alla polvere nonostante abbia una batteria rimovibile da 4.050 mAh. È inoltre certificato MILSTD 810G per la resistenza agli urti, comprese cadute da un’altezza fino a 1,5 metri.

Mentre queste specifiche garantiscono una costruzione duratura, lo smartphone non è particolarmente ingombrante. Con un peso di circa 217 grammi, ha dimensioni piuttosto gestibili e la trama della parte posteriore dovrebbe aiutare a ottenere una presa migliore.

Sul davanti è presente un display Infinity con rapporto di forma 20:9, cornici minime e un foro per la fotocamera anteriore. Il display supporta un paio di funzioni che Samsung chiama Wet Touch e Glove Mode per renderlo utilizzabile in condizioni di umidità o freddo. Oltre ai soliti tasti volume e accensione, questo telefono rugged è dotato di una coppia di pulsanti programmabili che possono essere utilizzati, ad esempio, per accendere la torcia o digitare messaggi vocali.

SoC Exynos 9611 con CPU Octa-core OS Android 9 Pie con OneUI 2 RAM 4GB Storage 64GB Espansione di memoria microSD fino a 512GB Display 6.3 pollici TFT, FHD+ (2400×1080), 20:9, Wet Touch, Glove Mode Batteria Removibile da 4050mAh con supporto alla ricarica a 15W Fotocamera anteriore 13MP Fotocamera posteriore 25MP (grandangolare) + 8MP (ultra-grandangolare) Dimensioni e peso 165.2 x 76.5 x 9.94mm, 217g Colorazioni Black

Il Samsung Galaxy XCover Pro sarà in vendita in Europa a partire dal 31 gennaio a un prezzo di listino di 499 euro.

VIA