G.I. Joe arrivano su Android con un nuovo ed emozionante titolo

Rimaniamo in ambito gaming e, dopo avervi parlato del nuovo controller Razer Kishi presentato al CES 2020, volgiamo la nostra attenzione alla software house D3 Go! e alla pubblicazione sul Play Store del nuovo gioco G.I. Joe: War On Cobra.

In realtà per adesso G.I. Joe: War On Cobra è in fase di pre-registrazione ma il link al download sarà attivato ufficialmente il prossimo 20 gennaio.

G.I. Joe: War On Cobra è un gioco di strategia in cui si deve difendere la base cercando allo stesso tempo di conquistare quella dei concorrenti. Bisogna scegliere una squadra da rappresentare: è possible far parte dei “buoni” e lavorare per gli G.I. Joe Heroes oppure far parte dei “cattivi” che lavorano per i Cobra Villains.

Grande parte del gioco si basa sulle battaglie PvP online che consentono di sfidare giocatori di tutto il mondo:

Combatti contro giocatori di tutto il mondo in eventi e guerre tra alleanze per accaparrarti petrolio, minerali, informazioni e scalare le classifiche PvP. Schiera unità in battaglia per attaccare le basi nemiche e razziare le loro risorse. I veicoli possono trasportare eroi in più per portarli in prima linea e sbloccare armi speciali e pistole extra. Scala le classifiche per ottenere le ricompense migliori!

Fra le principali caratteristiche del titolo troviamo:

Raccogli carte di eroi, truppe, comandi, veicoli e personalizza il tuo mazzo per attaccare i nemici o difendere la tua base.

Competi contro altri giocatori in eventi PvP e scala le classifiche.

Equipaggia la tua squadra e difendi via terra, mare o aria con risorse speciali come torrette, mine marine e depositi delle truppe per conquistare la vittoria!

Scegli una fazione: le squadre G.I. Joe e Cobra sono dotate di unità ed edifici specifici e usano strategie diverse per un’esperienza di gioco ricca e coinvolgente.

Completa una serie di missioni in continua evoluzione per ottenere risorse aggiuntive e ricompense speciali per le tue truppe.

Per procedere alla pre-regstrazione e successivamente al download, vi basterà cliccare sul link sottostante:

G.I. Joe: War On Cobra | Download

