Lenovo al CES 2020 con Smart Tab M10 e Smart Frame

Il CES 2020 di Lenovo è immenso, grazie alla presentazione di nuovi notebook flessibili, computer da gaming e dispositivi IoT. Relativamente ad Android e alla smart home troviamo due nuovi dispositivi un po’ controversi ma che comunque vale la pena dare un’occhiata. Stiamo parlando di Smart Tab M10 e Smart Frame.

Lenovo Smart Tab M10

Lenovo Smart Tab M10 è un tablet Android ibrido che, una volta posizionato nella sua dock, diventa uno smart display simile al Nest Hub di Google (non ha lo stesso software). Quest’ultima modalità si basa sulla Modalità Ambient di Google Assistant recentemente integrata in alcuni smartphone.

Tecnicamente è un tablet Android con funzionalità complete e dotato di un display 1080p da 10,3 pollici e un SoC MediaTek (non è stato specificato quale). Quando lo lasci cadere nello smart dock incluso, attiva la modalità Ambient Assistant per diventare un display intelligente.

Lenovo Smart Frame

Per quanto riguarda invece Lenovo Smart Frame, si tratta di una cornice digitale da 21,5 pollici pensata per sostituire un’opera d’arte in casa. Troviamo infatti una cornice particolare che ha lo scopo di rendere le nostre foto le vere opere d’arte di casa. L’unico difetto è che necessita di un’app a se stante per caricare le foto (non ha l’integrazione a Google Foto che troviamo sul Nest Hub).

Smart Frame presenta uno schermo opaco con trattamento antiriflesso per riprodurre immagini nitide e coinvolgenti con qualsiasi luminosità e in qualsiasi momento del giorno. Il sensore di tonalità del colore regola la luminosità dell’immagine in funzione della luce ambientale per dare un’esperienza visiva più naturale ed esteticamente piacevole, offrendo così la possibilità di riscoprire e condividere vecchie foto di viaggio o altre immagini. Attraverso una serie di gesti Lenovo Smart Frame può riprodurre, fermare o mettere in pausa video o slide show di fotografie.

Entrambi i prodotti presentati da Lenovo al CES 2020 sono previsti per l’arrivo sul mercato nei prossimi mesi.

