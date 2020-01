Belkin Soundform Elite è uno smart speaker con ricarica Qi integrata

Il CES 2020 è ufficialmente iniziato e sono già tantissimi i prodotti che sono stati annunciati dalle varie aziende presenti. Uno dei più interessanti che abbiamo subito notato è il Belkin Soundform Elite, ovvero uno smart speaker molto particolare che, oltre a poter usufruire di Google Assistant (in questo senso è molto simile ai vai Nest Home), sulla parte superiore è dotato di un pad di ricarica wireless.

Dal punto di vista estetico Belkin Soundform Elite ricorda molto Google Home e Google Nest Mini, con la sua finitura in tessuto che serve sia a proteggere l’hardware interno che a dare un tocco di stile al tutto. A differenza di tali dispositivi però, superiormente trova spazio un pad di ricarica compatibile con lo standard Qi e in grado di garantire un output energetico di 10W (ciò lo qualifica come ricarica wireless rapida).

Per quanto riguarda lo speaker interno non abbiamo molte informazioni se non che garantisce un volume massimo di 90 dB. A completare il tutto ci pensa il sistema operativo basato interamente sulla tecnologia Chromecast di Google che rende questo smart speaker un nuovo bersaglio per effettuare il Cast dei contenuti audio da smartphone e PC (mediante browser Chrome).

La bellezza nel design sicuramente non si discute, così come anche nelle funzionalità che lo mettono un gradino sopra il resto della concorrenza. Certo, il prezzo di vendita del Belkin Soundform Elite è di ben 279,99 sterline, il che non lo rende certo il più economico.

Le spedizioni nel Regno Unito inizieranno a febbraio mentre non abbiamo ancora informazioni esatte sul possible arrivo anche nel mercato italiano.

