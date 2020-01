Top 5 Settimana 1 2020: i migliori articoli di Androidblog

Eccoci arrivati al nostro consueto appuntamento domenicale con la rubrica Top 5 Settimana 1 2020.

Iniziamo la carrellata della Top 5 Settimana 1 2020 parlando di Samsung, la quale ha annunciato ufficialmente i nuovi smartphone Samsung Galaxy S10 Lite e Note 10 Lite. In Italia i due smartphone arriveranno a partire dalla metà di gennaio con i seguenti listini: Samsung Galaxy S10 Lite a 679 euro e Samsung Galaxy Note 10 Lite a 649 euro.

Nonostante fino ad ora la convinzione comune fosse che il Samsung Galaxy Fold 2 si ritagliasse uno spazio all’interno dell’evento Unpacked 2020 di Samsung ove verranno presentati i vari modelli della serie Galaxy S11/S20, una nuova indiscrezione riporta la possibilità di una presentazione a sé stante e anticipata per il nuovo smartphone flessibile. Possibile spazio già al CES 2020?

Dopo aver eliminato Google Play Edicola, su Android è stato possibile abbonarsi e leggere le riviste di proprio gusto solo attraverso l’app Google News. Ebbene, in queste ore il colosso americano ha rinunciato al servizio, avvertendo tutti gli utenti interessati che i loro abbonamenti stanno per essere sospesi per sempre. Ovviamente Google sta rimborsando l’intero importo dell’abbonamento.

L’utilizzo di sensori di impronte digitali sotto il display finora ha obbligato i produttori a scegliere anche un display OLED. Tuttavia, il supporto per gli scanner di impronte digitali sono i display LCD è in cantiere, con l’obiettivo di portare la tecnologia a prezzi più bassi.

Chiudiamo la carrellata della Top 5 Settimana 1 2020 con le tante novità incluse nell’aggiornamento di Telegram.

Ed anche per questa settimana è tutto. Appuntamento a domenica prossima con la rubrica Top 5 Settimana 2 2020.