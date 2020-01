Google News sospende gli abbonamenti alle riviste

Dopo aver eliminato Google Play Edicola, su Android è stato possibile abbonarsi e leggere le riviste di proprio gusto solo attraverso l’app Google News. Ebbene, in queste ore il colosso americano ha rinunciato al servizio, avvertendo tutti gli utenti interessati che i loro abbonamenti stanno venendo sospesi per sempre. Ovviamente Google sta rimborsando l’intero importo dell’abbonamento.

Se avete un abbonamento in sospeso, l’intero importo vi sarà rimborsato nel corso di febbraio, a seconda del metodo di pagamento. C’è da dire comunque che, anche se la vostra raccolta di riviste non aumenterà ulteriormente, ciò non significa che perderete l’accesso a quelli che avete già acquistato. La libreria sarà comunque accessibile nell’app Google News tramite la scheda Preferiti o Seguenti.

Questo porta a termine una storia piuttosto tumultuosa per le riviste su Android iniziata nel 2012 con il lancio dell’app Play Magazines. Google in seguito la ribattezzò Play Edicola per dare maggiore attenzione ai giornali e alla fine unì tutto (inclusa l’app Notizie e Meteo) in Google News. Ad essere onesti, molti di noi se lo aspettavano dopo che la sezione della rivista era scomparsa dall’interfaccia web del Play Store poco più di un anno fa.

Per leggere le vostre riviste preferite a questo punto non vi resta che scaricare le singole applicazioni degli editori. Certo, non è tanto comodo come avere tutto integrato in un’unica app ma è comunque fattibile.

Tra l’altro, anche se utilizzaste Google News su iOS non c’è nessun’altra soluzione, dal memento che l’app Apple News e soprattutto il servizio News+ non è ancora disponibile qui da noi.

VIA