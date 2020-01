Samsung ha spedito quasi 7 milioni di smartphone 5G nel 2019

Nonostante è vero dire che il 5G sia ancora nella sua fase embrionale e che solo nel corso del 2020 lo vedremo diventare qualcosa di veramente concreto, Samsung non si è certo lasciata sfuggire l’occasione di mettere subito le mani avanti e conquistare gran parte del segmento. In particolare, stando ai dati forniti dalla stessa società, durante il 2019 Samsung è riuscita a vendere ben 6,7 milioni di smartphone 5G.

I 6,7 milioni di smartphone 5G hanno permesso a Samsung di conquistare il 54% del mercato globale. Tali dati sono stati raggiunti solo con smartphone top di gamma e super costosi: infatti, a catalogo Samsung al omento ha solo Galaxy S10 5G, Note 10 5G, Note 10+ 5G, Galaxy A90 5G e Galaxy Fold 5G.

Il trend di Samsung probabilmente subirà un ribassamento nel 2020 quando saranno molti di più i produttori che rilasceranno smartphone 5G (tutti i modelli con Snapdragon 865 lo supporteranno). Tuttavia, Samsung lancerà il Galaxy Tab S6 5G, il primo tablet al mondo con supporto per il 5G, nel primo trimestre del 2020.

Il presidente della Samsung Electronics, TM Roh, ha promesso che il 2020 sarà l’anno dei Galaxy 5G e che la sua azienda porterà lentamente la tecnologia a più categorie di dispositivi, quindi si aspettano che nei prossimi mesi arrivino ancora più dispositivi 5G legati al brand Galaxy ma appartenenti non solo al segmento degli smartphone.

Con una nota a margine, Samsung ha confermato che ora sta fornendo apparecchiature di rete per il servizio commerciale 5G in Corea del Sud e che è stato selezionato per offrire apparecchiature di rete 5G per diversi operatori statunitensi ed europei (in barba a Huawei e alle sue infrastrutture).

