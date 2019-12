Ricerca Google si arricchisce della “Watchlist” e del voto per “All Star NBA”

Potrebbe sembrare ridondante ma è bene sottolineare ancora una volta che la principale fonte di reddito per Google è il suo motore di ricerca e le pubblicità inserite in esso. Per cercare di mirare in maniera quanto migliore possibile tali annunci, Google è alla costante ricerca di dati su ognuno di noi. A questo proposito, all’interno dell’app Ricerca Google sono state aggiunte due nuovi funzioni, una per gli amanti dei film e una per gli amanti della pallacanestro NBA.

La prima novità di Ricerca Google riguarda una “Watchlist”, ovvero una funzione che permette di aggiungere a una lista virtuale gli eventuali film che vengono ricercati e che si vorrebbero vedere. Tale lista è accessibile semplicemente visitando google.com/save. Insieme al tasto per aggiungere il film, ne è presente un altro per segnalare a Google di averlo già visto.

Non è da escludere che queste informazioni possano portare Google a suggerirci pubblicità relative a speciali offerte al cinema, oppure a sconti su cofanetti e ad altre promozioni inerenti.

La seconda novità riguarda la collaborazione di Google con la NBA per far votare gli utenti i loro giocatori preferiti che vorrebbero vedere durante “l’All Star Weekend” a febbraio. Ricercando un particolare giocatore oppure una squadra della NBA su Google, verrà proposto di votare per far sì che uno dei membri del roster partecipi all’evento. É possibile esprimere fino a 5 preferenze ogni giorno.

Insomma, Google è sempre più affamata di dati e, offrendo servizi molto ben strutturati e amati dalle persone, non sembra avere nessun ostacolo davanti a sé (tranne forse i Governi di alcune nazioni).

