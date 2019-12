WhatsApp: le 2 novità più attese in arrivo nel 2020

Mentre i messaggi che si auto distruggono non sono più il motivo della popolarità di Snapchat, sembra che l’app di messaggistica WhatsApp stia pianificando di aggiungere la funzione nel 2020. A differenza del primo, WhatsApp è uno strumento di comunicazione che offre una crittografia end-to-end e che viene utilizzato da oltre 1 miliardo di persone.

Una delle funzioni in arrivo nel 2020 permetterà di eliminare automaticamente i messaggi inviati. Gli utenti saranno in grado di selezionare per quanto tempo un messaggio sarà visibile prima di venir eliminato (si spera in maniera definitiva): le opzioni includono un’ora, un giorno, una settimana, un mese e un anno. E un messaggio potrebbe essere selezionato per rimanere su WhatsApp per sempre selezionando semplicemente l’opzione che disattiva la funzione di eliminazione.

Un’altra funzione che arriverà nel 2020 su WhatsApp è il supporto alla Dark Mode. Un po’ come le altre app che la supportano, WhatsApp si collegherà alla Dark Mode a livello di sistema su Android 10 e iOS 13 per accendersi in linea con tutte le altre app. E con uno sfondo nero, coloro che utilizzano uno smartphone con un display AMOLED saranno in grado di risparmiare un po’ di batteria. Questo perché il colore nero viene creato su tali schermi disattivando i pixel interessati: i pixel disattivati ​​non devono essere alimentati dalla batteria.

Insomma, ci aspetta un inizio di 2020 pieno di novità per WhatsApp. Purtroppo non sono disponibili ancora tempistiche esatte sull’arrivo ma, considerando che ci troviamo di fronte a due funzioni già in test da diversi mesi, l’arrivo dovrebbe avvenire già nelle prime settimane.

VIA