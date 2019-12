I giochi gratis di Google Stadia a gennaio 2020

Per iniziare al meglio il nuovo anno, Google ha già annunciato i giochi di cui gli abbonati al servizio Google Stadia Pro (per adesso solo coloro che hanno acquistato la Founder’s Edition o la Premiere Edition) possono usufruire gratuitamente nel mese di gennaio 2020.

In particolare, troviamo Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration (dopo che a dicembre è stato esso a disposizione Tomb Raider: Definitive Edition) e Thumper.

Thumper

Thumper è un gioco di “violenza ritmica” sviluppato da Drool e rilasciato nell’ottobre 2016 su Windows e PlayStation 4, con supporto di realtà virtuale (VR) opzionale per Oculus, HTC Vive e PlayStation VR. È stato successivamente rilasciato su Nintendo Switch a maggio 2017 e Xbox One ad agosto 2017.

L’obiettivo in Thumper è guidare una creatura simile a uno scarabeo lungo una serie di tracce musicali e verso mondi orribili. Il giocatore deve premere un pulsante per colpire “note” illuminate sulla pista in tempo con la musica di sottofondo, mentre si rinforza anche contro gli ostacoli e sconfigge i nemici.

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration è la versione celebrativa di Rise of the Tomb Raider, che celebra i 20 anni dall’uscita del primo Tomb Raider nel 1996. Oltre al gioco e a tutti i DLC, sono presenti alcuni contenuti esclusivi che permettono di godersi l’esperienza in maniera diversa.

Come per i giochi gratis disponibili al Day 1, gli utenti dovranno recarsi nello store di Google Stadia (ora disponibile anche via browser web) e reclamarli nella sezione Giochi Stadia Pro.

Ricordiamo che si tratta di un servizio di game streaming, in Google Stadia tutto passa attraverso la rete internet, il che significa che bisogna avere una connessione abbastanza robusta per poterne usufruire:

35 Mbps in download e 1 Mbps in upload per giocare in 4K HDR a 60 FPS e audio 5.1 surround.

in download e 1 Mbps in upload per giocare in 4K HDR a 60 FPS e audio 5.1 surround. 20 Mbps per giocare a 1080p HDR e con suono surround

per giocare a 1080p HDR e con suono surround 10 Mbps per giocare a 720p a 60FPS e con audio Stereo

VIA