Top 5 Settimana 52 2019: i migliori articoli di Androidblog

Eccoci arrivati al nostro consueto appuntamento domenicale con la rubrica Top 5 Settimana 52 2019.

Iniziamo la carrellata della Top 5 Settimana 52 2019 parlando di Huawei Mate X. L’azienda ha deciso di rimandare più volte il lancio per essere sicura di non incappare in problemi simili a quelli che hanno costretto Samsung a ritirare le unità fornite in test ai vari influencer ammettendo la presenza di errori strutturali. Ebbene, nonostante questo, sembra proprio che Huawei Mate X possa soffrire di problemi simili.

Una caratteristica comune alla prima generazione di smartphone flessibili come Samsung Galaxy Fold e Huawei Mate X è la presenza di un rivestimento in plastica dove di solito trova spazio il Corning Gorilla Glass. Trattandosi di plastica, il grado di resistenza è inferiore ma, di contro, ha il vantaggio di potersi piegare senza problemi. Ebbene, sembra proprio che Samsung abbia trovato il modo di utilizzare un vetro super sottile e flessibile sul Samsung Galaxy Fold 2.

OPPO ha svelato i nuovi smartphone di fascia medio alta OPPO Reno 3 e OPPO Reno 3 Pro con qualche giorno d’anticipo: la presentazione dovrebbe avvenire al CES di Las Vegas, ma sappiamo già quasi tutto e c’è qualche novità interessante per quanto riguarda i processori utilizzati.

Fino ad ora l’utilizzo di Facebook Messenger, la seconda app di messaggistica istantanea più popolare al mondo dietro WhatsApp, richiedeva solamente l’abbinamento di un numero di telefono. Ora l’account Facebook diventa imprescindibile.

Chiudiamo la carrellata della Top 5 Settimana 52 2019 con una funzionalità (o limitazione, dipende dai punti di vista) software che potrebbe abbandonarci con Android 11.

Ed anche per questa settimana è tutto. Appuntamento a domenica prossima con la rubrica Top 5 Settimana 1 2020.