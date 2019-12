Xiaomi Haylou GT1 Pro TWS in super offerta su eBay

Nonostante Natale sia ormai passato, il periodo delle offerte non lo è. Sono infatti molti i negozi che propongono ancora offerte interessanti legate a dispositivi hi-tech. A tal proposito, vi segnaliamo che su eBay stanno venendo proposti gli auricolari Xiaomi Haylou GT1 Pro TWS a soli 21,99 euro.

A caratterizzare le Xiaomi Haylou GT1 Pro TWS troviamo un chip compatibile con il protocollo Bluetooth 5 che assicura non solo una maggiore stabilità durante la riproduzione musicale ma anche una copertura maggiore (stimata in 10 metri). Per controllare la riproduzione musicale è stata integrata una superficie touch capacitiva su cui poter effettuare un tap per mettere in play/pausa o un tap prolungato per richiamare l’assistente digitale Google Assistant o Alexa.

Grazie poi alla certificazione IPX5, gli auricolari possono essere utilizzati tranquillamente anche sotto la pioggia, dal momento che sono resistenti agli schizzi d’acqua.

In termini di autonomia, ogni auricolare è dotato di una batteria da 43 mAh che assicura fino a 4 ore di utilizzo continuato; grazie però alla custodia in dotazione con un’ulteriore batteria da 800 mAh, è possibile arrivare ad avere 26 ore di riproduzione musicale.

Venendo alla vendita promozionale, l’offerta sta venendo proposta dallo store goodgoods180_9 che può contare su ben 21.902 recensioni positive. Per quanto riguarda la spedizione, essa avverrà da Roma e in maniera del tutto gratuita, per cui in massimo 48 ore gli auricolari vi arriveranno a casa.

Nel caso foste interessati all’acquisto di questi auricolari Haylou GT1 Pro TWS, qui di seguito vi lasciamo il link che vi riporterà direttamente sulla pagina dedicata di eBay: