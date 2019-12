OPPO Reno 3 e OPPO Reno 3 Pro ufficiali: potenza da vendere e supporto 5G

Nonostante le festività natalizie, OPPO ha deciso di svelare i nuovi smartphone di fascia medio alta OPPO Reno 3 e OPPO Reno 3 Pro. Si tratta di modelli che verranno commercializzati ufficialmente nel 2020, con una presentazione vera e propria che potrebbe arrivare al CES 2020 di Las Vegas.

Il Reno 3 Pro è leggermente più grande ed è il più costoso della coppia, con a bordo il nuovo Snapdragon 765G di Qualcomm (lo stesso di Redmi K30 5G). Di contro, su OPPO Reno 3 trova spazio l’altrettanto nuovo SoC Mediatek Dimensity 1000. In entrambi i casi, comunque, ci troviamo di fronte a smartphone compatibili con il 5G.

OPPO Reno 3 Pro – Scheda tecnica

Display 6.5 pollici con risoluzione 2400 x 1080, AMOLED (405 ppi) e refresh rate di 90Hz SoC Qualcomm Snapdragon 765G RAM 8GB o 12GB Memoria interna 128GB o 256GB UFS 2.1 Batteria 4,025mAh con supporto alla VOOC Flash Charge 4.0 (30W) Fotocamere posteriori 48MP Sony IMX586 f/1.7 + 13MP 5x hybrid zoom f/2.4 + 8MP ultra-grandangolare f/2.2 + 2MP monocromatica f/2.4 Fotocamera anteriore 32MP f/2.4 Software ColorOS 7 basato su Android 10 Connettività Bluetooth 5.1, Wi-Fi ac, NFC, USB-C, GPS + GLONASS + Beidiu + Galileo Dimensioni 159.4 x 72.4 x 7.7mm / 171 grams Colori Blue Starry Night, Sunrise, Moonlit Black, Misty White

OPPO Reno 3 – Scheda tecnica

Allo stesso modo, la versione standard ha a disposizione molte specifiche comuni con la versione Pro: la batteria, la ricarica VOOC 4.0, l’autenticazione dell’impronta digitale in-display e un display leggermente più piccolo.

Display 6.4 pollici Full HD+ AMOLED SoC MediaTek Dimensity 1000L RAM 8GB o 12GB Memoria interna 128GB “UFS+” Batteria 4,025mAh con supporto VOOC Flash Charge 4.0 (30W) Fotocamera posteriore 64MP f/1.8 + 8MP + sensore monocromatico + sensore profondità Fotocamera anteriore 32MP Software ColorOS 7 basato su Android 10 Colori Blue Starry Night, Sunrise, Moonlit Black, Misty White

Prezzi e disponibilità

Entrambi i dispositivi saranno in vendita dal 31 dicembre nel mercato cinese. Il Reno3 parte da 3.399 yuan (circa 470 euro) mentre il Reno3 Pro parte da 3.699 yuan (circa 515 euro). Una speciale edizione Pantone Color of the Year 2020 di Reno3 Pro in Classic Blue sarà in vendita il 10 gennaio per 4.199 yuan (circa 580 euro).

