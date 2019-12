Messenger adesso necessita di un account Facebook

Fino ad ora l’utilizzo di Facebook Messenger, la seconda app di messaggistica istantanea più popolare al mondo dietro WhatsApp, richiedeva solamente l’abbinamento di un numero di telefono. Adesso, però, sembra proprio che l’app costringa a collegare un account Facebook o, nel caso, a crearne uno.

La scoperta è stata fatta da alcuni utenti e i reclami hanno iniziato a comparire su Reddit. Questo perché gli utenti non possono neanche accedere al proprio account Messenger senza avere l’account Facebook collegato. Inoltre, anche a chi ha effettuato l’accesso in passato viene chiesto di collegare l’account del social network.

La conferma di questa modifica è disponibile anche sul Centro assistenza di Facebook. “Posso registrarmi a Messenger senza un account Facebook?” È ora una domanda con una risposta negativa. “No, devi creare un account Facebook per utilizzare Messenger“. Si tratta di una modifica che non piace a molti utenti.

“Stavo cercando di creare un secondo account su Messenger e non è più possibile registrarsi senza Facebook. Ora dovrei creare un secondo profilo FB. Mi chiedevo se qualcun altro lo stesse sperimentando o se lo avesse aggirato”, è solo una delle molte segnalazioni apparse su Reddit.

Vista la situazione, speriamo che Facebook non decida di fare lo stesso con WhatsApp. La strategia di Facebook è quella di creare un unico ecosistema di servizi in cui condividere a 360° i propri dati. WhatsApp è un servizio che, nonostante la connessione con l’azienda, molte persone usano senza nemmeno sapere che appartiene a Facebook.

Se Facebook dovesse cambiare la sua politica anche qui, non escludiamo che molti utenti andrebbero a rifugiarsi verso altre soluzioni, Telegram in primis.

VIA