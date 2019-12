Pendrive Kodak impermeabili in super offerta su eBay

Nonostante Kodak sia un’azienda maggiormente conosciuta per la sua esperienza in ambito fotografico, negli ultimi tempi ha deciso di differenziare la propria offerta entrando anche in altri segmenti hi-tech, fra cui quello delle memorie. A questo proposito, vi segnaliamo che su eBay stanno venendo proposte una serie di offerte molto interessanti legate ad alcune pendrive Kodak impermeabili.

Nello specifico, stanno venendo proposte in sconto i modelli Kodak K133/K123 nei tagli da 16, 32, 64, 128 e 256 GB. In tutti i casi, ci troviamo di fronte a pendrive dotate di porta USB 3.0 con velocità di trasferimento dati in lettura intorno ai 120 MB/s. Il tutto in una scocca lunga solamente 57 mm e resistente alle infiltrazioni di acqua e di polvere.

Al di là delle ottime caratteristiche tecniche e del prezzo di vendita decisamente intriganti legati alle offerte che vi stiamo proponendo, queste pendrive Kodak impermeabili hanno anche un elemento di design a loro vantaggio: sono piccole, super leggere e dotate di un’appendice in tessuto molto pratica che permette di agganciarla al portachiavi.

Ad ogni modo, nel caso foste alla ricerca di una nuova pendrive per immagazzinare i vostri file, le pendrive Kodak impermeabili le potete acquistare, attraverso questo link (lo store è yooni5258, la cui reputazione è molto buona a giudicare dalle quasi 2000 recensioni), a: