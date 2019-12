Huawei P40 Pro avrà una fotocamera periscopica con zoom 10x

Torniamo a parlare di Huawei P40 Pro, smartphone top di gamma che dovrebbe esordire nello stesso periodo del Samsung Galaxy S11 e di OnePlus 8. Dopo quindi avervi proposto i primi render fotografici, vi comunichiamo nuove e interessanti informazioni sul suo comparto fotografico.

Nuovi rapporti suggeriscono che Huawei P40 Pro potrebbe avere un nuovo teleobiettivo periscopico migliore rispetto a quello di Mate 30 Pro e dotato di uno zoom ottico fino a 10x.

Secondo OnLeaks, i moduli delle fotocamere sono molto grandi, indicando potenziali sensori fotografici più grandi del normale. La fotocamera principale potrebbe essere dotata del sensore Sony IMX686 da 64 MP, abbinata a una fotocamera grandangolare da 20 MP e una fotocamera periscopica con zoom ottico molto avanzato. Nuovi rapporti suggeriscono che questa fotocamera con zoom potrebbe presentare un teleobiettivo periscopio ridisegnato in grado di raggiungere uno zoom ottico 10x.

Ecco uno screenshot del suo rapporto in cui è stata suggerita la nuova configurazione della fotocamera a periscopio:

Inoltre, Huawei P40 Pro sembra utilizzare un obiettivo 1G2P. Ciò significa che la fotocamera ha 1 elemento in vetro e 2 in plastica. La maggior parte degli smartphone ha obiettivi con 5 o 6 elementi in plastica, quindi un’impostazione 1G2P rappresenterebbe un aggiornamento, in quanto il vetro offre una migliore chiarezza ed è meno suscettibile ai graffi, ma di contro ha costi più difficili da gestire.

È interessante notare che l’approccio di Huawei al teleobiettivo è in contrasto con quello di Samsung per il Galaxy S11+. Mentre Huawei utilizza una configurazione del periscopio riprogettata, Samsung sta optando per una teleobiettivo ad alta risoluzione da 48 MP.

