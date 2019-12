L’app di YouTube funziona anche da telecomando vocale per la TV

Gli sviluppatori di Google hanno appena rilasciato un nuovo aggiornamento per l’applicazione di YouTube per Android rendendola in grado di funzionare anche da telecomando vocale per la TV quando si utilizza il protocollo Cast.

La nuova funzione è estremamente semplice: basta premere il pulsante Cast e apparirà l’icona di un microfono, che consente di inviare comandi vocali alla TV tramite il telefono. Prima di questo aggiornamento, l’utilizzo della “ricerca vocale” su una TV tramite un dispositivo Android non era così semplice.

Ora, è stato semplificato nella misura che basta semplicemente il clic di un pulsante. Questa è una gradita aggiunta all’app che probabilmente avrebbe dovuto essere aggiunta da tempo.

Al di fuori dell’aggiornamento della ricerca vocale, gli utenti noteranno una nuova funzione “Chi sta guardando”. Ciò consente agli utenti di passare da un account all’altro collegato al proprio dispositivo, in modo che tutti i membri della famiglia possano accedere facilmente ai propri contenuti. C’è anche un menu di navigazione aggiornato sul lato sinistro dello schermo che mostra i canali preferiti.

Nel caso non aveste ancora ricevuto la notifica di aggiornamento, vi basterà cliccare sul nostro link sottostante che vi riporterà sulla pagina dedicata del Play Store dalla quale poter effettuare il download dell’ultima versione:

YouTube | Download

Al di fuori del mondo Android, l’app di YouTube ha ricevuto il supporto ad Alexa sulle Fire Stick di Amazon e il supporto alla riproduzione in HDR su PS4 PS4 Pro. Insomma, un periodo alquanto pieno per gli sviluppatori che si occupano delle varie iterazioni dell’app di streaming “made in Google”.

