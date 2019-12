Google Stadia supporta finalmente i trofei

Una delle promesse non mantenute da Google relativamente al servizio di game streaming Google Stadia è stata l’integrazione dei trofei sin dal primo giorno. Di fatto, il servizio è stato lanciato con una serie di mancanze fra cui quella dei trofei. Dopo quindi aver introdotto il supporto allo store digitale da browser web, il colosso di Mountain View ha finalmente introdotto il supporto ai trofei.

I trofei su Google Stadia funzionano esattamente come su qualsiasi altra piattaforma. Quando si completano degli obiettivi specifici nei giochi, si vedrà apparire una nuova notifica che informa di ciò che è stato realizzato. Come promesso da Google, i trofei sono stati conteggiati in background sin dal lancio di Stadia, quindi potreste averne già raccolti alcuni. Puoi vederli su Stadia.com premendo tab e shift, facendo clic sul proprio avatar e andando su Trofei. Su Chromecast, basta premere il pulsante Stadia e seguire gli stessi passaggi del Web. É possibile anche vedere i risultati degli altri quando si visitano i loro profili.

Stranamente però, per adesso all’interno dell’applicazione Sadia per smartphone e tablet non è possibile accedere alla sezione dedicata ai trofei. Probabilmente Google ha già in mente di aggiornare l’app in tal senso nelle prossime ore.

Dopo un inizio non proprio positivo per quello che è stato descritto da molti come un “servizio rivoluzionario in ambito gaming”, Google Stadia sta incominciando a prendere la sua forma definitiva. Bisognerà vedere come se la caverà nel momento in cui PlayStation Now verrà esteso anche agli smartphone (al momento è compatibile solo con PS4 e PC) e Microsoft lancerà il suo xCloud.

VIA FONTE