Samsung Galaxy S10 Lite sarà più potente di Galaxy S10 e S10+ | Specifiche e prezzi

Nel momento in cui un produttore lancia uno smartphone con la denominazione “Lite”, ci si aspetta che abbia delle specifiche tecniche inferiori rispetto a una versione “non Lite” già presente sul mercato. Ebbene, con il Samsung Galaxy S10 Lite sembra che ciò non avverrà.

Attraverso un’informazione leaked che ci ha svelato praticamente l’intera scheda tecnica di Samsung Galaxy S10 Lite, abbiamo avuto modo di notare come lo smartphone avrà delle caratteristiche addirittura migliore del Samsung Galaxy S10 tradizionale, con alcune parti che arrivano al livello della versione Plus.

Come molti altri modelli Samsung rilasciati quest’anno, il Galaxy S10 Lite sembra destinato a incorporare un enorme display AMOLED da 6,7 ​​pollici che offre una risoluzione di 2400 x 1080p e adotta l’alto rapporto di aspetto 19,5:9. I render suggeriscono che si tratta di un pannello Infinity-O piatto completo di un foro centrale, ma questo dettaglio non ha potuto essere ancora confermato.

L’alimentazione dello smartphone è affidata a un’enorme batteria da 4.500 mAh con supporto alla tecnologia di ricarica rapida da 45 W. Si tratterebbe della batteria più capiente dell’intera gamma, anche se l’implementazione sembra arrivare a scapito della ricarica wireless e della ricarica wireless inversa.

Ad offrire un ulteriore prolungamento della durata della batteria ci sarà il sistema operativo Android 10 associato alla One UI 2.0 di Samsung. A differenza poi delle varianti globali del Galaxy S10 che utilizzano processori Exynos, il Galaxy S10 Lite sarà alimentato dallo Snapdragon 855 di Qualcomm in tutte le regioni in cui arriverà.

Tale SoC è abbinato a un impressionante configurazione di 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, il che significa che la configurazione interna è identica a quella del Galaxy S10+. Gli utenti potranno espandere inoltre la memoria con schede microSD fino a 1 TB.

In termini di prezzi, il Samsung Galaxy S10 Lite dovrebbe arrivare nei mercati europei a un costo di 679 euro, un prezzo decisamente inferiore rispetto a quelli delle controparti S10 e S10+ (comparando i prezzi di listino). Ricordiamo che la presentazione dovrebbe avvenire in questi giorni che precedono la fine dell’anno.

