Mario Kart Tour: disponibile il multiplayer online

Dopo una serie di rumor ed indiscrezioni, finalmente Mario Kart Tour si è arricchito del multiplayer online. Per adesso si tratta ancora di una versione beta, la cui durata è stata estesa fino al 26 dicembre.

Come recita però il tweet di Nintendo, l’accesso al multiplayer è consentito solo a coloro hanno un abbonamento Gold Pass.

A real-time multiplayer test available for subscribers to the #MarioKartTour Gold Pass has begun. For further details, please click the link below. https://t.co/icPzyGiuVK pic.twitter.com/mRbyzIJsGz

— Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) 19 dicembre 2019