Google Stadia: un aggiornamento per le “vecchie” Chromecast Ultra le rende compatibili

Forse non tutti voi sapranno che la Founder’s Edition di Google Stadia, ovvero il kit che comprende anche lo Stadia Controller, ha al suo interno una Chromecast Ultra particolare che ha un firmware modificato di fabbrica per renderla compatibile col servizio di game streaming. A distanza di un mese dalla disponibilità ufficiale di Google Stadia, il colosso americano ha avviato il rilascio di un aggiornamento firmware per le “vecchie” Chromecast Ultra al fine di metterle alla pari con le nuove e renderle quindi compatibili con Google Stadia.

If you have access to Stadia already, we have some good news to share. We have rolled out an update to existing Chromecast Ultras that allow them to work with Stadia. Grab your Stadia Controller, sync it to any Chromecast Ultra & start playing on an additional TV in your house.

— Stadia (@GoogleStadia) 18 dicembre 2019