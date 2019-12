Borderlands 3, Dragon Ball Xenoverse 2 e Ghost Recon Breakpoint disponibili su Google Stadia

I responsabili di Google Stadia hanno annunciato ufficialmente che sul servizio sono ora disponibili tre nuovi titoli di grande impatto e popolarità. Si tratta di Borderlands 3, Dragon Ball Xenoverse 2 e Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint.

Borderlands 3 è un videogioco action RPG-sparatutto in prima persona sviluppato da Gearbox Software e prodotto da 2K Games. Si tratta del quarto capitolo della serie Borderlands. La trama è la seguente:

Anni dopo la sconfitta di Jack il Bello e la distruzione della Hyperion Corporation, una coppia di gemelli chiamati Tyreen e Troy formano una setta chiamata “I figli della Cripta” con l’intenzione di trovare la mappa dove indica la posizione di tutte le Cripte della Galassia affinché possano impadronirsi dei loro poteri.

Dragon Ball Xenoverse 2 è un picchiaduro con elementi da videogioco di ruolo, sviluppato da Dimps e pubblicato da Bandai Namco Entertainment. Il gioco è molto simile al predecessore in termini di gameplay, è per lo più ambientato in una serie di arene di combattimento 3D ispirate ai luoghi più importanti di Dragon Ball, con una hub centrale che è una versione più estesa di Tokitoki City, chiamata Conton City.

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint è uno sparatutto militare che offre un enorme e splendido mondo aperto, giocabile per la prima volta in solitaria o in co-op fino a 4 giocato.

Come per i giochi gratis disponibili al Day 1, gli utenti dovranno recarsi nello store di Google Stadia (da poco accessibile anche via browser web) e reclamarli nella sezione Giochi Stadia Pro.

Ricordiamo che si tratta di un servizio di game streaming, in Google Stadia tutto passa attraverso la rete internet, il che significa che bisogna avere una connessione abbastanza robusta per poterne usufruire:

35 Mbps in download e 1 Mbps in upload per giocare in 4K HDR a 60 FPS e audio 5.1 surround.

20 Mbps per giocare a 1080p HDR e con suono surround

10 Mbps per giocare a 720p a 60FPS e con audio Stereo

