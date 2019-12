Google Stadia: in regalo un secondo Buddy Pass per chi ha acquistato la Founder’s Edition

L’inizio di Google Stadia non è stato propriamente dei migliori, con molti utenti che si sono lamentati della gestione del servizio non proprio perfetta. Uno dei problemi riscontrati nei primi giorni è stato legato al codice di abilitazione che faticava ad arrivare a coloro che hanno acquistato la Founder’s Edition, per non parlare del codice legato al Buddy Pass che permette di invitare un amico a usufruire di Google Stadia per 3 mesi.

In occasione delle festività natalizie e come una sorta di risarcimento per i problemi iniziali (oltre che per accrescere la base di utenza), Google ha deciso di regalare un secondo Buddy Pass a coloro che hanno acquistato la Founder’s Edition.

Tutti gli acquirenti della Founder’s Edition che hanno attivato il loro codice e quindi usufruiscono di Google Stadia dovrebbero ricevere il Buddy Pass extra in queste ore, il che consente loro di regalare a un amico 3 mesi di Stadia Pro. Una volta attivati, i giocatori possono utilizzare una vasta gamma di controller o configurazioni di mouse e tastiera per giocare con i loro amici attraverso il browser Chrome di un computer e Destiny 2: The Collection viene fortemente spinto come parte della promozione.

Insomma, Google Stadia sta facendo un regalo di Natale a coloro che hanno dato fiducia al servizio, con lo scopo di farsi conoscere ulteriormente e nel tentativo di scoraggiare, ancor prima del lancio, il concorrente Microsoft xCloud.

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che al momento l’accesso a Stadia è garantito solo a chi ha acquistato la Founder’s Edition e la Premiere Edition ma, nel 2020 (la data non è ancora nota), sarà possibile accedervi sia attraverso un semplice abbonamento Stadia Pro che senza pagare alcun abbonamento (ma con alcune limitazioni).

VIA. FONTE