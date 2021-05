I maggiori produttori al mondo di software per lo svago e il gioco

concept

I videogiochi sono ormai il perno intorno al quale ruota l’intera industria dell’intrattenimento. Grazie al gioco online sono addirittura milioni gli appassionati che si sfidano ogni giorno nonostante le distanze siderali. Con una console e una buona connessione ci si apre una finestra verso un mondo di personaggi bizzarri e avventure accattivanti. Anche i titoli all’apparenza più banali come quelli sportivi, però, riscuotono un grande successo. Le software house cercano di aggiornarsi continuamente e di conseguenza la varietà di giochi sembra sempre garantita. Il rischio della monotonia è ridotto al lumicino.

Anche le piattaforme di casinò si sono adeguate. I primi sviluppatori che si dedicarono a giochi di carte, roulette e quant’altro furono quelli della Microgaming, sulla piccola isola di Man. Chi ha avuto modo di vedere i migliori film ambientati nel mondo dei casinò come quelli di 007 saprà che certi giochi tipici del tavolo verde non sono così complicati da riprodurre a mo’ di videogioco. Per questo motivo anche le slot si rinnovano facilmente e gruppi come NetEnt, Play’n Go e Novomatic continuano a produrre titoli a distanza di anni. Per assurdo, il casinò ha conosciuto una modalità online ancora prima dei videogiochi ordinari.

Questi ultimi riescono ad arricchire l’offerta contenutistica grazie ai DLC, contenuti a pagamento che vengono distribuiti qualche tempo dopo l’uscita del gioco originale, a prescindere che lo stesso sia stato acquistato tramite copia fisica o in digitale. Le varie console presentano ormai degli store ufficiali dai quali è possibile scaricare direttamente i giochi, alcuni dei quali anche gratuitamente. Molti giochi, inoltre, permettono di comunicare con i rispettivi omologhi realizzati per gli altri dispositivi. Insomma, le software house ne hanno pensata una più del diavolo in questi anni.

Electronic Arts ha portato alla luce titoli come FIFA, The Sims e Need for Speed, la Nintendo vede ancora in Super Mario (che ha compiuto ormai 40 anni) la sua punta di diamante. Altre case minori, invece, sono salite alla ribalta grazie a singoli titoli di estremo successo, come nel caso di Among Us di Innersloth. A dispetto del “cross-platform”, molto apprezzato nell’ambiente, alcune software house detengono un’esclusiva su alcuni giochi, che quindi possono essere proposti solo su determinate console, ma l’esperienza complessiva degli utenti non è stata troppo penalizzata da questo particolare.

Un gran numero di giochi è presente anche sugli store per smartphone. Di solito, i titoli gratuiti presentano una discreta quantità di inserzioni pubblicitarie, che possono essere rimosse acquistando la versione completa del gioco, a sua volta comprensiva di contenuti aggiuntivi. Molte di queste app finiscono col diventare virali in alcuni periodi e a guadagnarsi anche l’attenzione dei media. La fortuna arriva all’improvviso e così migliaia di giocatori possono innamorarsi di un titolo semplicemente dopo aver letto un articolo al riguardo e aver deciso di sperimentarlo. Considerando che di questi tempi si sta cercando di implementare anche la realtà virtuale ai videogame al fine di rendere il divertimento sempre più immersivo, i giocatori più assidui possono stare pur certi che questo settore godrà di nuova linfa ancora per tanti, tanti anni.